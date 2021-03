Fino al 30 aprile Italia rossa o arancione. Obbligo di vaccino per medici e farmacisti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Italia rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone gialle. Lo stabilisce, come da attese, la bozza del decreto che il consiglio dei ministri approverà stasera. Nel testo c’è la ‘concessione’ chiesta da Fi e Lega. Ovvero la possibilità di un allentamento delle misure se contagi e avanzamento della campagna vaccinale lo consentiranno. Avranno l’Obbligo di vaccinarsi “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali“. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)dal 7 al 30. Al bando le zone gialle. Lo stabilisce, come da attese, la bozza del decreto che il consiglio dei ministri approverà stasera. Nel testo c’è la ‘concessione’ chiesta da Fi e Lega. Ovvero la possibilità di un allentamento delle misure se contagi e avanzamento della campagna vaccinale lo consentiranno. Avranno l’di vaccinarsi “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali“. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle ...

