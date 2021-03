FIFA 21: Obiettivi Scott Dann Silver Stars FUT Birthday – Requisiti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Silver Stars FUT Birthday di Scott Dann per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La carta del difensore inglese del Crystal Palace anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Obiettivi Scott Dann Silver Stars Vincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Fornisci 6 Assist: Fornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 31 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialeFUTdiper la modalità21 Ultimate Team. La carta del difensore inglese del Crystal Palace anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili in FUT 21.Vincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Fornisci 6 Assist: Fornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: ...

