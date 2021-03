Ferrari Purosangue - Nuovi test su strada per la Suv di Maranello (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua lo sviluppo della Ferrari Purosangue. La prima Suv del Cavallino, che debutterà nel 2022, è stata fotografata durante una serie di collaudi sulle strade italiane e, seppur ancora nascosta da abbondanti camuffature e da elementi ripresi da altre vetture, ci permette di studiare l'auto da un'angolazione inedita, quella frontale. Sembra una Levante allungata. Le immagini confermano quanto visto nei mesi scorsi e non mostrano le forme definitive della vettura: il muletto della Purosangue monta infatti pannelli della carrozzeria ripresi dalla Maserati Levante, ma è evidente che sotto le camuffature si trova un mezzo nettamente diverso. Le carreggiate, per esempio, sono più larghe, l'assetto è molto più basso e il cofano motore è decisamente più lungo rispetto a quello della Suv del Tridente, come già si era visto in altre foto ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua lo sviluppo della. La prima Suv del Cavallino, che debutterà nel 2022, è stata fotografata durante una serie di collaudi sulle strade italiane e, seppur ancora nascosta da abbondanti camuffature e da elementi ripresi da altre vetture, ci permette di studiare l'auto da un'angolazione inedita, quella frontale. Sembra una Levante allungata. Le immagini confermano quanto visto nei mesi scorsi e non mostrano le forme definitive della vettura: il muletto dellamonta infatti pannelli della carrozzeria ripresi dalla Maserati Levante, ma è evidente che sotto le camuffature si trova un mezzo nettamente diverso. Le carreggiate, per esempio, sono più larghe, l'assetto è molto più basso e il cofano motore è decisamente più lungo rispetto a quello della Suv del Tridente, come già si era visto in altre foto ...

