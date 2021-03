Fernando Errico incontra il Presidente di Confagricoltura Casazza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, Delegato delDe Luca per l’Alta Velocità/Capacità Napoli-Bari hato ilsannita diAntonio. “Con il– ha affermato– abbiamo esaminato una serie di problematiche inerenti lo sviluppo del territorio in relazione alla Napoli-Bari ed alla necessità di lavorare congiuntamente ad un modello di sviluppo che rispetti l’ambiente ed incentivi i giovani e faccia progredire il territorio. Dove passa la linea si devono creare le condizioni per lo sviluppo del territorio attraversato. L’obiettivo comune è di creare una infrastruttura che non resti ‘abbandonata’ a se stessa, ma che serva a sviluppare il ...

'Prendiamo atto positivamente della posizione espressa dagli amici, Francesco Nardone, Alfredo Nazzaro e Simone Razzano a sostengono di un modello di coalizione che, alle regionali, ha portato il presidente De Luca a vincere in tutta la regione ...Benevento . 'Mi unisco al grido di allarme lanciato dall'ANCE per il rincaro dei materiali che davvero non è più sostenibile per le imprese'., Delegato del Presidente della Regione Campania della Napoli - Bari per la tratta sannita, condivide l'allarme lanciato qualche giorno fa dall'Ance sugli aumenti del 130% dell'acciaio, ...Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per l’Alta Velocità/Capacità Napoli-Bari ha incontrato il presidente sannita di Confagricoltura Antonio Casazza. “Con il Presidente Casazza – ha ...“Prendiamo atto positivamente della posizione espressa dagli amici Fernando Errico, Francesco Nardone, Alfredo Nazzaro e Simone Razzano a sostengono di un modello di coalizione che, alle regionali, ha ...