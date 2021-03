Fedez risponde a Pillon: il discorso da standing ovation contro l’omotransfobia – VIDEO (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il centrodestra ha bloccato ancora una volta il disegno di legge Zan sull’omofobia. Un ostruzionismo che ha provocato durissime reazioni anche fuori dal Parlamento e prese di posizione nette come quelle di Elodie e Fedez. Fedez risponde a Pillon, il discorso è da applausi Elodie, dopo avere appreso la notizia dell’ostruzionismo in Parlamento si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il centrodestra ha bloccato ancora una volta il disegno di legge Zan sull’omofobia. Un ostruzionismo che ha provocato durissime reazioni anche fuori dal Parlamento e prese di posizione nette come quelle di Elodie e, ilè da applausi Elodie, dopo avere appreso la notizia dell’ostruzionismo in Parlamento si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #Fedez risponde a Pillon: il discorso da standing ovation contro l’omotransfobia – VIDEO - _d1ma__ : fedez ed elodie insegnano a tutti ancora una volta come si risponde e come si reagisce a queste cose - Thea18255 : Guarda 'Fedez risponde per le rime a una conduttrice che critica Chiara Ferragni' su YouTube - sononerahogws : mi annoio stasera, secondo voi se scrivo a fedez su instagram per fare una chiacchierata mi risponde? secondo me è molto simpatico - _pcarolyn : La faccia di Fedez che continua a dire Leone eeeeeeee? E lello che risponde: leone e mati, leone e batman, leone e… -