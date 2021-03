Fedez | lo sfogo contro il senatore Simone Pillon | ‘Lo Stato deve arginare le dinamiche discriminatorie’

Advertising

_alessandrosola : RT @trash_italiano: Fedez si unisce ad Elodie nella battaglia contro le parole del leghista Simone Pillon che vuole bloccare la legge sull’… - dalila_cav : RT @trash_italiano: Fedez si unisce ad Elodie nella battaglia contro le parole del leghista Simone Pillon che vuole bloccare la legge sull’… - FabozziGennaro : RT @trash_italiano: Fedez si unisce ad Elodie nella battaglia contro le parole del leghista Simone Pillon che vuole bloccare la legge sull’… - GiovanniCalt5 : RT @trash_italiano: Fedez si unisce ad Elodie nella battaglia contro le parole del leghista Simone Pillon che vuole bloccare la legge sull’… - FedeCapiotto : RT @trash_italiano: Fedez si unisce ad Elodie nella battaglia contro le parole del leghista Simone Pillon che vuole bloccare la legge sull’… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez sfogo

Il rappersi è scagliato contro la Lega - e più precisamente contro il senatore Simone Pillon - in merito al DDL Zan contro l'omotransfobia. Lodicontro Simone Pillon Dopo Elodie ancheha deciso di dire la sua in merito all'ostruzionismo di alcuni esponenti della Lega sul DDL Zan . Il rapper ha parlato di quelle che secondo ...Dopo il durodi Elodie contro l'ostruzionismo della Lega all'esame del ddl Zan al Senato, èa prendere la parola ...In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Fedez si è asciato andare ad uno sfogo contro il senatore leghista Simone Pillon. Proprio alcune ore fa, Fedez si è lasciato andare ad un durissimo ...Motivo del ‘contendere’ il DDL Zan: lo sfogo del rapper. Fedez attacca il senatore Pillon, che aveva dichiarato come il DDL in questione non fosse una priorità in questo momento, in un video sfogo in ...