Fedez, la legge contro l’omofobia e il video al senatore Pillon (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Le dico una cosa da padre, signor Pillon”. Inizia così il video di Fedez pubblicato su Instagram e rivolto al senatore della Lega Simone Pillon, tra i più strenui oppositori della legge Zan contro l’omotransfobia. “Io ho un figlio di tre anni – dice Fedez – che gioca con le bambole. Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me, e non desterebbe alcun tipo di turbamento in me nemmeno su un giorno dovesse avvertire l’esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto o una gonna, perché mio figlio ha il diritto di esprimersi come meglio crede”. Al contrario, continua il rapper, “la cosa che mi destabilizzerebbe un po’ è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Le dico una cosa da padre, signor”. Inizia così ildipubblicato su Instagram e rivolto aldella Lega Simone, tra i più strenui oppositori dellaZanl’omotransfobia. “Io ho un figlio di tre anni – dice– che gioca con le bambole. Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me, e non desterebbe alcun tipo di turbamento in me nemmeno su un giorno dovesse avvertire l’esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto o una gonna, perché mio figlio ha il diritto di esprimersi come meglio crede”. Al contrario, continua il rapper, “la cosa che mi destabilizzerebbe un po’ è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, ...

