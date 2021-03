Federica Pellegrini: “Sto tornando a nuotare i miei migliori tempi, non è stato facile dopo il Covid” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Federica Pellegrini ha incominciato la sua avventura ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di nuoto con un secondo posto sui 50 metri stile libero. La Divina ha completato la vasca col tempo di 25.07, alle spalle di Costanza Cocconcelli (25.04, pass per gli Europei di Budapest). La Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero ha voluto rompere il ghiaccio a Riccione, ma naturalmente non era questa la sua gara di riferimento: sono come sempre gli amanti 200 a essere il target della 32enne, già proiettata verso le Olimpiadi di Tokyo. Federica Pellegrini, che lo scorso anno ha dovuto fare i conti con la positività al Covid-19, ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Un buon inizio, il 50 lo uso un po’ per i 100 e 200. Sono contenta per come ho nuotato una gara che non preparo mai. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha incominciato la sua avventura ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di nuoto con un secondo posto sui 50 metri stile libero. La Divina ha completato la vasca col tempo di 25.07, alle spalle di Costanza Cocconcelli (25.04, pass per gli Europei di Budapest). La Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero ha voluto rompere il ghiaccio a Riccione, ma naturalmente non era questa la sua gara di riferimento: sono come sempre gli amanti 200 a essere il target della 32enne, già proiettata verso le Olimpiadi di Tokyo., che lo scorso anno ha dovuto fare i conti con la positività al-19, ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Un buon inizio, il 50 lo uso un po’ per i 100 e 200. Sono contenta per come ho nuotato una gara che non preparo mai. ...

