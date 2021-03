Federalberghi Roma: quarantena post viaggi è toppa all’italiana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – “Una toppa all’italiana di cui non si comprende la ratio”. Cosi’ Federalberghi Roma definisce la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che dispone, oltre ai tamponi negativi, l’obbligo di 5 giorni di quarantena al rientro dai viaggi all’estero. Per il presidente Giuseppe Roscioli “si e’ scelto di punire ingiustamente agenzie di viaggi e tour operator senza al contempo apportare alcun aiuto al turismo interno.” “Nessuno ci ha ancora chiarito ne’ la logica delle disposizioni che permettevano di recarsi in altri Paesi ma non di spostarsi in Italia, ne’ di quelle successive riguardanti l’obbligo di quarantena di 5 giorni al rientro dall’estero” ha detto il capo dell’Associazione piu’ ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)– “Unadi cui non si comprende la ratio”. Cosi’definisce la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che dispone, oltre ai tamponi negativi, l’obbligo di 5 giorni dial rientro daiall’estero. Per il presidente Giuseppe Roscioli “si e’ scelto di punire ingiustamente agenzie die tour operator senza al contempo apportare alcun aiuto al turismo interno.” “Nessuno ci ha ancora chiarito ne’ la logica delle disposizioni che permettevano di recarsi in altri Paesi ma non di sarsi in Italia, ne’ di quelle successive riguardanti l’obbligo didi 5 giorni al rientro dall’estero” ha detto il capo dell’Associazione piu’ ...

stebellentani : Federalberghi ha ragione al 100%. Si fa la guerra a chi va in vacanza all'estero anziché aiutare i nostri hotel. A… - AgenziaASI : Turismo e nuova ordinanza su quarantena post viaggi: per Federalberghi Roma solo una toppa all’italiana e tante dom… - Max56gio : RT @stebellentani: Federalberghi ha ragione al 100%. Si fa la guerra a chi va in vacanza all'estero anziché aiutare i nostri hotel. A Roma… - bob_digilio : RT @stebellentani: Federalberghi ha ragione al 100%. Si fa la guerra a chi va in vacanza all'estero anziché aiutare i nostri hotel. A Roma… - AlessioPecoraro : RT @stebellentani: Federalberghi ha ragione al 100%. Si fa la guerra a chi va in vacanza all'estero anziché aiutare i nostri hotel. A Roma… -