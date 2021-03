Fedele: “Insigne è il giocatore più forte in attività. Bakayoko ha ferri da stiro al posto dei piedi” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Fedele elogia Insigne dice che è il giocatore italiano piu forte in attività. Critica Bakayoko dicendo che ha dei ferri da stiro al posto dei piedi. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 31 marzo 2021)elogiadice che è ilitaliano piuin. Criticadicendo che ha deidaaldei. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Insigne è il calciatore italiano più forte in attività, Sarri potrebbe essere il nuovo allenator… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Insigne è il calciatore italiano più forte in attività, Sarri potrebbe essere il nuovo allenator… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Insigne è il calciatore italiano più forte in attività, Sarri potrebbe essere il nuovo allenator… - napolimagazine : RADIO MARTE - Fedele: 'Insigne è il calciatore italiano più forte in attività, Sarri potrebbe essere il nuovo allen… - apetrazzuolo : RADIO MARTE - Fedele: 'Insigne è il calciatore italiano più forte in attività, Sarri potrebbe essere il nuovo allen… -