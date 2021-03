Fatih Terim prossimo allenatore della Fiorentina, in Turchia sono sicuri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo i media turchi, Rocco Commisso avrebbe individuato in Fatih Terim l’allenatore giusto per far ripartire il progetto viola Continua l’operazione nostalgia della Fiorentina, dopo Prandelli, il presidente Commisso avrebbe individuato in Fatih Terim la persona giusta per far ripartire l’ambizioso progetto che ha in mente la società italo-americana. Secondo quanto riportato dal portale “Sportx“, l’eccentrico presidente viola sarebbe deciso a portare l’allenatore turco a Firenze per la prossima stagione, tanto che avrebbe già avviato i contatti col diretto interessato. Terim, già allenatore della Fiorentina nella stagione 2000/2001, non avrebbe ancora dato una risposta a ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo i media turchi, Rocco Commisso avrebbe individuato inl’giusto per far ripartire il progetto viola Continua l’operazione nostalgia, dopo Prandelli, il presidente Commisso avrebbe individuato inla persona giusta per far ripartire l’ambizioso progetto che ha in mente la società italo-americana. Secondo quanto riportato dal portale “Sportx“, l’eccentrico presidente viola sarebbe deciso a portare l’turco a Firenze per la prossima stagione, tanto che avrebbe già avviato i contatti col diretto interessato., giànella stagione 2000/2001, non avrebbe ancora dato una risposta a ...

