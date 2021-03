Facebook | novità contro l' ”odio” | “Potremo silenziare gli amici intolleranti”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Londra, 31 mar –in casa, che per evitare la “pericolosissima” diffusione dell’online consentirà agli utenti – dunque non solo alle pagine – di limitare chi può e non può commentare i post che condividono, nel tentativo di “limitare le interazioni potenzialmente indesiderate”.“segue” Twitter La modifica approntata daè sulla falsariga di quelle compiute da Twitter, e quindi significa che le persone che pubblicano contenuti visibili a tutti ora hanno la possibilità di consentire solo i commenti dei loro. Gli utenti saranno anche in grado di limitare i commenti oltre ai semplici, in modo che solo gli utenti e le pagine taggate nel post possano commentare. “Potrete sentirvi più sicuro” Ramya Sethuraman, responsabile del ...

Advertising

Th3P3ck : RT @IlPrimatoN: I confini delle 'bolle social' si fanno sempre più rigidi - bb_1774 : RT @IlPrimatoN: I confini delle 'bolle social' si fanno sempre più rigidi - IlPrimatoN : I confini delle 'bolle social' si fanno sempre più rigidi - giocarmon : Scopri su Book Shop le novità librarie, i bestseller, leggi gratis le anteprime e accedi e acquista tranquillamente… - giocarmon : Segui L'Inchiostro e il Calamaio. Resta aggiornato sulle novità librarie, i bestseller, leggi gratuitamente le ante… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook novità

Corriere della Sera

...SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI! PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI! PER SEGUIRCI SU... Dalle ultime sui rinnovi in casa Juve, allein ottica nazionale, fino ovviamente agli ...Come limitare chi può commentare i tuoi post suAnnunciata in queste ore insieme a una serie di altre, la nuova impostazione per limitare i commenti ai post è già attiva da oggi, ...