Exuvia è il nuovo album di Caparezza: l’annuncio sui profili social (Di mercoledì 31 marzo 2021) Caparezza, Michele Salvemini per i molfettesi, ha annunciato il lancio del suo nuovo album, dal titolo Exuvia, disponibile dal 7 maggio prossimo. Nel pomeriggio di ieri ha detto tramite i suoi profili social di avere un importante annuncio da fare a mezzanotte. Così è stato, a mezzanotte Caparezza ha lanciato il suo personale rito di passaggio. Caparezza l’album registrato a casa Dopo il lancio dell’album, l’artista di Molfetta ha spiegato su Instagram che il concept del disco, composto da 14 tracce, rappresenta “un personale rito di passaggio il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce”. La Cittadella degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021), Michele Salvemini per i molfettesi, ha annunciato il lancio del suo, dal titolo, disponibile dal 7 maggio prossimo. Nel pomeriggio di ieri ha detto tramite i suoidi avere un importante annuncio da fare a mezzanotte. Così è stato, a mezzanotteha lanciato il suo personale rito di passaggio.l’registrato a casa Dopo il lancio dell’, l’artista di Molfetta ha spiegato su Instagram che il concept del disco, composto da 14 tracce, rappresenta “un personale rito di passaggio il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce”. La Cittadella degli ...

Advertising

Adnkronos : Esce il nuovo album di #caparezza #Exuvia. 'L'Exuvia, in sintesi, è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo… - Blusba : - SmnJared : CAPAREZZA - EXUVIA - kachiri93 : RT @Adnkronos: Esce il nuovo album di #caparezza #Exuvia. 'L'Exuvia, in sintesi, è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver svi… - enrydamy : RT @Adnkronos: Esce il nuovo album di #caparezza #Exuvia. 'L'Exuvia, in sintesi, è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver svi… -