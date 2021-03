Excel Esports annuncia il nuovo roster di Valorant

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’organizzazione di esport inglesehato oggi i giocatori e gli allenatori che faranno parte del suodie che farà il suo debutto nel torneo Champions Tour proprio oggi. Ilsarà composto da un mix di veterani di FPS e da giocatori in rampa di lancio come David ‘Davidp’ Prins e da qualche giocatore proveniente da CSGO poichè bannato. Vediamo allora nel dettaglio chi sono i giocatori che faranno parte dele il loro ruolo: David ‘Davidp’ Prins (Ruolo: Smoker, IGL & Capitano)– Davidp proviene da G2. Morgan ‘B1GGY’ Madour (Ruolo: Supporto) – B1GGY è un ex giocatore e allenatore di CSGO. Attualmente risulta però essere stato bannato dal gioco. Marc ‘Honeybee’ Begley (Ruolo: Sentinella) – Honeybee è un giovane talento ...

