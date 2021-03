Europeo Under 21, quarti di finale: sarà il Portogallo l’avversaria dell’Italia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo aver centrato la qualificazione ieri sera grazie al roboante successo sulla Slovenia per 4-0, la Nazionale italiana Under 21, si prepara in vista dei quarti di finale che andranno in scena il prossimo 31 maggio. Nella giornata di oggi, gli azzurrini, hanno conosciuto il nome della prossima avversaria: il Portogallo, che ha chiuso al primo posto il suo girone davanti a Croazia, Inghilterra e Svizzera. Primo posto nel girone D per i giovani lusitani, che hanno vinto tutte e tre le gare, superano Croazia e Inghilterra.Di seguito, la classifica completa del girone D:Portogallo 9Croazia 3Inghilterra 3Svizzera 3 Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo aver centrato la qualificazione ieri sera grazie al roboante successo sulla Slovenia per 4-0, la Nazionale italiana21, si prepara in vista deidiche andranno in scena il prossimo 31 maggio. Nella giornata di oggi, gli azzurrini, hanno conosciuto il nome della prossima avversaria: il, che ha chiuso al primo posto il suo girone davanti a Croazia, Inghilterra e Svizzera. Primo posto nel girone D per i giovani lusitani, che hanno vinto tutte e tre le gare, superano Croazia e Inghilterra.Di seguito, la classifica completa del girone D:9Croazia 3Inghilterra 3Svizzera 3

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #EuroU21: il #Portogallo travolge la #Svizzera e chiude primo il girone, sfiderà l'#Italia ai quarti - Mediagol : Europeo Under 21, quarti di finale: sarà il Portogallo l'avversaria dell'#Italia - LinkaTv : E' iniziato Calcio: Europeo Under 21 Unghe su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - calciotoday_it : ?Tutto sul Portogallo, prossimo avversario dell' #Italia ai quarti dell'Europeo Under 21 - GiorgioFreschi : RT @ilcalcioalondra: 2??1?? Nazionale Under 21 ?????????????? L’Inghilterra batte la Croazia ma è fuori dall’Europeo ?? di @GiorgioFreschi htt… -