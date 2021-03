Europeo Under 21, Italia ai quarti: travolta la Slovenia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarebbe bastato anche un pareggio all’Italia Under 21 per entrare nelle prime otto, eppure gli azzurrini hanno voluto celebrare il passaggio agli ottavi al meglio: rifilando quattro gol alla Slovenia. Maggiore, Raspadori e Cutrone (doppietta), hanno chiuso i giochi e permesso alla squadra di Nicolato di piazzarsi seconda nel girone B, alle spalle della Spagna. Gli azzurrini entrano tra le otto: un traguardo importante che Nicolato commenta con orgoglio ai microfoni della Rai: “Sì, siamo molto orgogliosi. Estendo i complimenti ad uno staff che in questi due anni ha lavorato molto duramente, con 60 giocatori che abbiamo impiegato in un periodo molto difficile, oltre ad un grande ruolino con 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, siamo molto orgogliosi”. Ha spiegato il ct degli azzurrini: “Ci tenevamo a questi quarti di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarebbe bastato anche un pareggio all’21 per entrare nelle prime otto, eppure gli azzurrini hanno voluto celebrare il passaggio agli ottavi al meglio: rifilando quattro gol alla. Maggiore, Raspadori e Cutrone (doppietta), hanno chiuso i giochi e permesso alla squadra di Nicolato di piazzarsi seconda nel girone B, alle spalle della Spagna. Gli azzurrini entrano tra le otto: un traguardo importante che Nicolato commenta con orgoglio ai microfoni della Rai: “Sì, siamo molto orgogliosi. Estendo i complimenti ad uno staff che in questi due anni ha lavorato molto duramente, con 60 giocatori che abbiamo impiegato in un periodo molto difficile, oltre ad un grande ruolino con 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, siamo molto orgogliosi”. Ha spiegato il ct degli azzurrini: “Ci tenevamo a questidi ...

