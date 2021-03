Europei Under21: L’Italia batte la Slovenia e vola ai quarti (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ Italia di Nicolato si qualifica come seconda nel girone ai quarti di finale degli Europei Under21 battendo per 4-0 la Slovenia dopo un match senza storia. Gli Azzurrini regolano la pratica già nel primo tempo con le reti di Maggiore, Raspadori e Cutrone su calcio di rigore. Quest’ultimo chiude i conti nella ripresa. Europei Under21, Italia-Slovenia 4-0: cosa è successo? Partita subito in discesa per L’Italia che, dopo appena dieci minuti, trova il vantaggio grazie a Maggiore con un sinistro rasoterra imparabile per il portiere sloveno. Al 20?, si materializza il raddoppio con Raspadori, che scatta sul filo del fuorigioco e fulmina Vekic sul suo palo. Cinque minuti dopo, Frattesi ruba palla in area avversaria e viene steso da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ Italia di Nicolato si qualifica come seconda nel girone aidi finale deglindo per 4-0 ladopo un match senza storia. Gli Azzurrini regolano la pratica già nel primo tempo con le reti di Maggiore, Raspadori e Cutrone su calcio di rigore. Quest’ultimo chiude i conti nella ripresa., Italia-4-0: cosa è successo? Partita subito in discesa perche, dopo appena dieci minuti, trova il vantaggio grazie a Maggiore con un sinistro rasoterra imparabile per il portiere sloveno. Al 20?, si materializza il raddoppio con Raspadori, che scatta sul filo del fuorigioco e fulmina Vekic sul suo palo. Cinque minuti dopo, Frattesi ruba palla in area avversaria e viene steso da ...

