Europei Under 21, sarà il Portogallo l’avversario dell’Italia ai quarti di finale (Di mercoledì 31 marzo 2021) sarà il Portogallo l’avversario dell’Italia nei quarti di finale degli Europei Under 21. I lusitani si sono imposti per 0-3 sul campo della Svizzera, chiudendo quindi al primo posto il girone D. Prova di forza per i ragazzi di Rui Jorge, che vanno a segno con Diogo Queiros in apertura di partita, per poi trovare altri due gol in cinque minuti nel secondo tempo. A segno infatti Francisco Trincao al 60? e Francisco Conceicao al 65?. Appuntamento quindi a lunedì 31 maggio per la partita tra Portogallo e Italia, valida per i quarti di finale della competizione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021)ilneididegli21. I lusitani si sono imposti per 0-3 sul campo della Svizzera, chiudendo quindi al primo posto il girone D. Prova di forza per i ragazzi di Rui Jorge, che vanno a segno con Diogo Queiros in apertura di partita, per poi trovare altri due gol in cinque minuti nel secondo tempo. A segno infatti Francisco Trincao al 60? e Francisco Conceicao al 65?. Appuntamento quindi a lunedì 31 maggio per la partita trae Italia, valida per ididella competizione. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Europei Under 21 sarà il Portogallo l’avversario dell’Italia ai quarti di finale - #Europei #Under #Portogallo - sportface2016 : #U21EURO, sarà il #Portogallo l'avversario dell'#Italia ai quarti di finale - zazoomblog : Europei Under 21 quarti di finale: il tabellone e gli accoppiamenti - #Europei #Under #quarti #finale:… - zazoomblog : Europei Under 21 quarti di finale: il tabellone e gli accoppiamenti - #Europei #Under #quarti #finale: - GiodiceMatty_ : @jflvming @_treacherous_13 - Sa fare bene il suo lavoro, di conseguenza sa che si devono apportare delle modifiche.… -