Europei Under 21 – Italia-Slovenia 4-0: il film della partita | VIDEO (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato si qualifica ai quarti degli Europei di categoria. Doppietta di Patrick Cutrone, ex centravanti del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'21 di Paolo Nicolato si qualifica ai quarti deglidi categoria. Doppietta di Patrick Cutrone, ex centravanti del Milan

Advertising

SkySport : ITALIA-SLOVENIA 4-0 Risultato finale ? ? #Maggiore (10') ? #Raspadori (19') ? rig. #Cutrone (25') ? #Cutrone (50')… - Agenzia_Ansa : Europei Under 21: 4-0 alla Slovenia, azzurrini ai quarti #ANSA #italiaslovenia - SkySport : Italia-Slovenia Under 21, Nicolato: 'Orgoglioso per i quarti, ora ce la giocheremo' - infoitsport : Europei Under 21. Buon pari per l’Italia contro la Spagna. Destino nelle proprie mani per qualificazione - infoitsport : Italia Slovenia, Europei Under 21: le combinazioni per i quarti di finale -