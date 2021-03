Europei U21, i risultati della terza giornata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Europei U21 2021, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel girone con Spagna, Slovacchia e Repubblica Ceca. ROMA – Europei U21 2021, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel girone con Spagna, Slovacchia e Repubblica Ceca. Europei U21 2021, calendario, risultati e classifiche Di seguito il resoconto completo della fase a gironi degli Europei Under 21, in programma in Ungheria e Slovenia. Gruppo A Classifica: Olanda*, Germania*, Romania 5; Ungheria 0 3^ giornataGermania-Romania 0-0Olanda-Ungheria 6-1 (42? de Wit, 47? rig. Boadu, 58?, 70? Gakpo, 65? rig. Bolla (U), 87? Botman, 89? Brobbey) 2^ giornataUngheria-Romania 1-2 (56? Csonka (U), 70? Matan, 87? ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021)U21 2021, calendario,e classifiche. Italia inserita nel girone con Spagna, Slovacchia e Repubblica Ceca. ROMA –U21 2021, calendario,e classifiche. Italia inserita nel girone con Spagna, Slovacchia e Repubblica Ceca.U21 2021, calendario,e classifiche Di seguito il resoconto completofase a gironi degliUnder 21, in programma in Ungheria e Slovenia. Gruppo A Classifica: Olanda*, Germania*, Romania 5; Ungheria 0 3^Germania-Romania 0-0Olanda-Ungheria 6-1 (42? de Wit, 47? rig. Boadu, 58?, 70? Gakpo, 65? rig. Bolla (U), 87? Botman, 89? Brobbey) 2^Ungheria-Romania 1-2 (56? Csonka (U), 70? Matan, 87? ...

Advertising

chalcio : Campionati Europei U21, la Svizzera saluta il torneo con un netto kappaò con il Portogallo dovuto a una difesa ball… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:55) Calcio - Europei U21 - Ungheria Vs Slovenia (Sport) #StaseraInTV 31/03/2021 #PrimaSerata #calcio-europeiu21-ungheriavs - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (20:55) Calcio - Europei U21 - Ungheria Vs Slovenia (Sport) #StaseraInTV 31/03/2021 #PrimaSerata #calcio-europeiu21-ungheriavsslo - infobetting : Svizzera U21-Portogallo U21 (europei U21): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I - infobetting : Danimarca U21-Russia U21 (europei U21, ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici -