Euro Zona, scatto in avanti dell’inflazione a marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Accelera l’inflazione dell’EuroZona a marzo. E’ quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statistico Europeo (EuroSTAT), che ha pubblicato la stima flash. Il dato tendenziale segna un +1,3% come il consensus e rispetto al +0,9% del mese precedente. Su mese, invece, i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un incremento dello 0,9% da +0,,2%. L’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – viene stimata allo 0,9% evidenziando su base mensile un incremento dell’1,1%. L’inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa all’1% dall’1,4% del mese precedente e contro il +1,1% del consensus. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Accelera l’inflazione dell’. E’ quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statisticopeo (STAT), che ha pubblicato la stima flash. Il dato tendenziale segna un +1,3% come il consensus e rispetto al +0,9% del mese precedente. Su mese, invece, i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un incremento dello 0,9% da +0,,2%. L’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – viene stimata allo 0,9% evidenziando su base mensile un incremento dell’1,1%. L’inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa all’1% dall’1,4% del mese precedente e contro il +1,1% del consensus.

Advertising

fratuccio2 : @CesareSacchetti Nel piatto ci sono 40mln di euro e per averli devi entrare in zona rossa. Quindi secondo una logic… - treck3cktreck : L'inflazione zona Euro 1,3%, in linea con le aspettative. - impresacity : ZFU Sisma Centro Italia: 90 milioni di euro per imprese e lavoratori autonomi: Dal 20 maggio il via alle domande pe… - fondiesicav : L’#inflazione aumenterà bruscamente nel #2021, in tandem con effetti di base molto positivi (Q2 negli USA, Q4 nella… - rosaroccaforte : RT @VicolodoG: @borghi_claudio @Euro_Robber @rosaroccaforte @matteosalvinimi @AlbertoBagnai risultati, la gente come me guarda alla sostanz… -