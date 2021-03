Euro Under 21, sarà il Portogallo l’avversario dell’Italia ai quarti di finale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Grazie al successo di ieri contro la Slovenia per 4-0 l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato ha staccato il pass per i quarti di finale dell’Europeo di categoria, con la fase a eliminazione diretta che inizierà il 31 maggio. Gli Azzurrini sfideranno ai quarti di finale il forte Portogallo che ha chiuso a punteggio pieno con 9 punti il girone D. A sancire questo accoppiamento, la netta vittoria dei lusitani sulla Svizzera nell’ultima gara dei gironi, un successo per 3-0. L’altra qualificata nel gruppo D è la Croazia al fotofinish, che chiude a 3 punti, come Svizzera e Inghilterra. I croati hanno strappato il pass grazie ad una migliore differenza reti sulle due avversarie, con un gol arrivato nei minuti finali che ha estromesso l’Inghilterra. Nell’altro girone, le altre ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Grazie al successo di ieri contro la Slovenia per 4-0 l’Italia21 di Paolo Nicolato ha staccato il pass per ididell’peo di categoria, con la fase a eliminazione diretta che inizierà il 31 maggio. Gli Azzurrini sfideranno aidiil forteche ha chiuso a punteggio pieno con 9 punti il girone D. A sancire questo accoppiamento, la netta vittoria dei lusitani sulla Svizzera nell’ultima gara dei gironi, un successo per 3-0. L’altra qualificata nel gruppo D è la Croazia al fotofinish, che chiude a 3 punti, come Svizzera e Inghilterra. I croati hanno strappato il pass grazie ad una migliore differenza reti sulle due avversarie, con un gol arrivato nei minuti finali che ha estromesso l’Inghilterra. Nell’altro girone, le altre ...

