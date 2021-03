Euro 2020, la Uefa conferma i cinque cambi per la manifestazione continentale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella giornata odierna il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito in videoconferenza ed ha deciso di confermare le cinque sostituzioni per Uefa Euro 2020, fase finale di Uefa Nations League 2021 e spareggi retrocessione, come specificato attraverso un comunicato: “Sarà possibile effettuare fino a cinque sostituzioni a Uefa Euro 2020, alla fase finale di Uefa Nations League 2021 e negli spareggi retrocessione secondo l’emendamento temporaneo all’Articolo 3 del regolamento IFAB. Poiché i presupposti per le cinque sostituzioni rimangono validi, visti i calendari calcistici nazionali e internazionali interessati dalla pandemia di Covid-19, e poiché la regola è già in vigore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella giornata odierna il Comitato Esecutivosi è riunito in videoconferenza ed ha deciso dire lesostituzioni per, fase finale diNations League 2021 e spareggi retrocessione, come specificato attraverso un comunicato: “Sarà possibile effettuare fino asostituzioni a, alla fase finale diNations League 2021 e negli spareggi retrocessione secondo l’emendamento temporaneo all’Articolo 3 del regolamento IFAB. Poiché i presupposti per lesostituzioni rimangono validi, visti i calendari calcistici nazionali e internazionali interessati dalla pandemia di Covid-19, e poiché la regola è già in vigore ...

