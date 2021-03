Euro 2020, consentiti i cinque cambi: la decisione dell’Uefa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Confermati i cinque cambi per Euro 2020 e la Nations League. Tolto l’obbligo minimo di capienza al 30% negli stadi: il comunicato dell’Uefa L’Uefa si è espressa per Euro 2020: ogni Nazionale avrà a disposizione cinque sostituzioni. Ormai è nota la regola di tre slot, più uno durante l’intervallo, che prescinde dal conteggio. Una manna dal cielo per numerosi ct, che hanno a disposizione molto materiale, come ad esempio l’Inghilterra. Ormai i titolari di una squadra non sono più solo undici. I cinque cambi saranno utilizzabili anche per le finali di Nations League, che vedrà l’Italia protagonista, giocandosi il trofeo in casa. Tra le decisioni del Comitato Esecutivo del Uefa, emerge anche l’eliminazione ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Confermati ipere la Nations League. Tolto l’obbligo minimo di capienza al 30% negli stadi: il comunicatoL’Uefa si è espressa per: ogni Nazionale avrà a disposizionesostituzioni. Ormai è nota la regola di tre slot, più uno durante l’intervallo, che prescinde dal conteggio. Una manna dal cielo per numerosi ct, che hanno a disposizione molto materiale, come ad esempio l’Inghilterra. Ormai i titolari di una squadra non sono più solo undici. Isaranno utilizzabili anche per le finali di Nations League, che vedrà l’Italia protagonista, giocandosi il trofeo in casa. Tra le decisioni del Comitato Esecutivo del Uefa, emerge anche l’eliminazione ...

