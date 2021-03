Estetiste ed acconciatori lanciano petizione “stop abusivismo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultimo pressing prima della firma del nuovo Decreto del Governo per regolamentare le attività nelle prossime settimane a fronte della persistenza della pandemia. I presidenti Tilatti, Ponta e Miot: «Mettiamo al primo posto la salute, la sicurezza che le nostre aziende garantiscono grazie a una rigorosa applicazione delle norme anti Covid». Confartigianato Fvg in prima linea per la petizione «stop abusivismo. Riaprire in zona rossa parrucchieri, barbieri e centri estetici», lanciata dalla Confederazione nazionale su charge.org affinché il Governo di Roma ascolti il grido d’allarme di queste categorie e modifichi con il nuovo imminente Decreto-legge lo stop delle attività del comparto benessere introdotto con il decreto del 2 marzo scorso. Quel documento ha infatti negato la possibilità di lavorare in zona rossa non ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultimo pressing prima della firma del nuovo Decreto del Governo per regolamentare le attività nelle prossime settimane a fronte della persistenza della pandemia. I presidenti Tilatti, Ponta e Miot: «Mettiamo al primo posto la salute, la sicurezza che le nostre aziende garantiscono grazie a una rigorosa applicazione delle norme anti Covid». Confartigianato Fvg in prima linea per la. Riaprire in zona rossa parrucchieri, barbieri e centri estetici», lanciata dalla Confederazione nazionale su charge.org affinché il Governo di Roma ascolti il grido d’allarme di queste categorie e modifichi con il nuovo imminente Decreto-legge lodelle attività del comparto benessere introdotto con il decreto del 2 marzo scorso. Quel documento ha infatti negato la possibilità di lavorare in zona rossa non ...

