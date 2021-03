Estate: ecco il piano del Governo per salvare il turismo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Governo Draghi ha messo a punto un piano per salvare il turismo in Estate. Previsti il passaporto sanitario e nuovi sostegni Siamo ad Aprile e, inevitabilmente, ci si viene già da chiedere come sarà la stagione estiva in Italia. L’Estate è alle porte, e il Governo italiano dovrà fare una grande manovra per salvarne le sorti. Proprio per questo, il ministero di cui è titolare il leghista Massimo Garavaglia avrebbe preparato un documento per assicurarsi che a luglio e agosto il settore (che in quei due mesi totalizza circa il 60% delle entrate totali) possa ripartire in sicurezza. La prima cosa da fare, si leggerebbe nel report, è spingere perché si realizzi al più presto il passaporto vaccinale. Quest’ultimo sarebbe regolamentato poi in tutta l’Unione Europea. ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021) IlDraghi ha messo a punto unperilin. Previsti il passaporto sanitario e nuovi sostegni Siamo ad Aprile e, inevitabilmente, ci si viene già da chiedere come sarà la stagione estiva in Italia. L’è alle porte, e ilitaliano dovrà fare una grande manovra per salvarne le sorti. Proprio per questo, il ministero di cui è titolare il leghista Massimo Garavaglia avrebbe preparato un documento per assicurarsi che a luglio e agosto il settore (che in quei due mesi totalizza circa il 60% delle entrate totali) possa ripartire in sicurezza. La prima cosa da fare, si leggerebbe nel report, è spingere perché si realizzi al più presto il passaporto vaccinale. Quest’ultimo sarebbe regolamentato poi in tutta l’Unione Europea. ...

