Esito del bando regionale | undici rotte dall’Aeroporto delle Marche

ANCONA – "Undici rotte dall'Aeroporto delle Marche: nove di queste riguardano nuove tratte che, a partire dai prossimi mesi, collegheranno le Marche al resto di Italia e all'Europa. Due ridefiniscono l'operatività di collegamenti già esistenti prima del Covid (Bruxelles e Londra), penalizzati a seguito della pandemia". È quanto ha affermato il presidente della Regione Francesco Acquaroli, presentando gli esiti del bando regionale, pubblicato a metà gennaio 2021, per l'avvio di nuove rotte di collegamento con l'aeroporto di Ancona e dell'avviso pubblico, sempre 2021, per stimolare la ripresa dei traffici aerei, presso lo scalo marchigiano, con contributi alle compagnie di navigazione.

