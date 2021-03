Era pandemica: l’importanza dei test di cancro al colon effettuabili a casa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un anno fa, quando è iniziato il blocco Covid-19, la dott.ssa Rachel Issaka si aspettava che le colonscopie sarebbero state in declino. Ed è stata sorpresa da quanto. Nei primi due mesi, gli screening del cancro al colon in clinica sono diminuiti del 90%. “Sono rimasto scioccata”, ha detto Issaka, gastroenterologo e ricercatore di UW Medicine presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center. Tuttavia, c’è stato un sostanziale ritorno in queste proiezioni: la differenza da qui allo scorso marzo è solo del 15 per cento. Le persone con una storia familiare di cancro al colon stanno nuovamente prenotando appuntamenti, ha osservato Issaka. Altri stanno prima facendo un test a casa e, se viene rilevato un risultato anomalo, una seguente colonscopia in ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un anno fa, quando è iniziato il blocco Covid-19, la dott.ssa Rachel Issaka si aspettava che lescopie sarebbero state in declino. Ed è stata sorpresa da quanto. Nei primi due mesi, gli screening delalin clinica sono diminuiti del 90%. “Sono rimasto scioccata”, ha detto Issaka, gastroenterologo e ricercatore di UW Medicine presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center. Tuttavia, c’è stato un sostanziale ritorno in queste proiezioni: la differenza da qui allo scorso marzo è solo del 15 per cento. Le persone con una storia familiare dialstanno nuovamente prenotando appuntamenti, ha osservato Issaka. Altri stanno prima facendo une, se viene rilevato un risultato anomalo, una seguentescopia in ...

