Entro un anno potremmo avere bisogno di un nuovo vaccino contro il Covid-19: la ricerca (Di mercoledì 31 marzo 2021) potremmo avere bisogno di sviluppare nuovi vaccini contro il Covid fra un anno, o meno. Con una larga parte dei Paesi del mondo ancora drasticamente indietro nella vaccinazione, è ipotizzabile l’insorgenza di nuove varianti resistenti che potrebbero rendere inefficaci i vaccini ‘di prima generazione’ sviluppati negli scorsi mesi. Lo afferma circa un terzo degli esperti consultati dalla People’s Vaccine Alliance, che ha chiesto il parere di scienziati da tutto il mondo. Uscirne insieme “Non ne usciremo se non insieme”. E’ stata riconosciuta universalmente la necessità di fare fronte comune contro il Coronavirus. Ce lo ripetevamo già ai primi mesi della pandemia, e ora che i vaccini sono arrivati lo slogan resta lo stesso. Ma i numeri della campagna vaccinale nel mondo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)di sviluppare nuovi vacciniilfra un, o meno. Con una larga parte dei Paesi del mondo ancora drasticamente indietro nella vaccinazione, è ipotizzabile l’insorgenza di nuove varianti resistenti che potrebbero rendere inefficaci i vaccini ‘di prima generazione’ sviluppati negli scorsi mesi. Lo afferma circa un terzo degli esperti consultati dalla People’s Vaccine Alliance, che ha chiesto il parere di scienziati da tutto il mondo. Uscirne insieme “Non ne usciremo se non insieme”. E’ stata riconosciuta universalmente la necessità di fare fronte comuneil Coronavirus. Ce lo ripetevamo già ai primi mesi della pandemia, e ora che i vaccini sono arrivati lo slogan resta lo stesso. Ma i numeri della campagna vaccinale nel mondo ...

