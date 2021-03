Eni, Descalzi: “Per transizione è fondamentale definire obiettivi e come raggiungerli” (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – “Per migliorare l’implementazione della transizione energetica non è sufficiente fissare target sempre più ambiziosi, ma è fondamentale capire come raggiungere questi obiettivi e sviluppare piani concreti che coinvolgano soggetti pubblici, privati e investitori”. Lo ha affermato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo al panel “Catalysing Near-Term Implementation” nel corso dello IEA-COP26 Net Zero Summit. Il manager ha poi aggiunto che occorre, innanzitutto, “minimizzare l’impatto sull’ambiente, poi preoccuparsi della sicurezza del sistema energetico e della sua competitività”. “Lo sviluppo di nuove tecnologie – ha aggiunto Descalzi – deve essere supportato da un contesto politico appropriato e da un sistema di incentivi che consenta di coprire ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – “Per migliorare l’implementazione dellaenergetica non è sufficiente fissare target sempre più ambiziosi, ma ècapireraggiungere questie sviluppare piani concreti che coinvolgano soggetti pubblici, privati e investitori”. Lo ha affermato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio, intervenendo al panel “Catalysing Near-Term Implementation” nel corso dello IEA-COP26 Net Zero Summit. Il manager ha poi aggiunto che occorre, innanzitutto, “minimizzare l’impatto sull’ambiente, poi preoccuparsi della sicurezza del sistema energetico e della sua competitività”. “Lo sviluppo di nuove tecnologie – ha aggiunto– deve essere supportato da un contesto politico appropriato e da un sistema di incentivi che consenta di coprire ...

