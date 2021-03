Energica, nel 2020 crescita fatturato a doppia cifra (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Energica chiude l’esercizio 2020 con un fatturato pari a Euro 6 milioni, con una decisa crescita del 91% rispetto a Euro 3,2 milioni dell’esercizio precedente. Il maggior contributo alla crescita – spiega una nota – “è determinato dal core business, e quindi dalla vendita di motocicli”. Il Valore della Produzione registra una significativa salita del 18% attestandosi a Euro 6,7 milioni rispetto a Euro 5,7 milioni al 31/12/2019. Migliora l’Ebitda negativo per Euro 4,4 milioni rispetto al risultato negativo per Euro 4,9 milioni dell’esercizio precedente, sostenuto dall’andamento dei ricavi totali. L’Ebit si attesta a Euro -6,2 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -7,6 milioni al 31/12/2019. Il Risultato Netto, con una perdita di Euro 6,3 milioni, è in miglioramento rispetto al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –chiude l’eserciziocon unpari a Euro 6 milioni, con una decisadel 91% rispetto a Euro 3,2 milioni dell’esercizio precedente. Il maggior contributo alla– spiega una nota – “è determinato dal core business, e quindi dalla vendita di motocicli”. Il Valore della Produzione registra una significativa salita del 18% attestandosi a Euro 6,7 milioni rispetto a Euro 5,7 milioni al 31/12/2019. Migliora l’Ebitda negativo per Euro 4,4 milioni rispetto al risultato negativo per Euro 4,9 milioni dell’esercizio precedente, sostenuto dall’andamento dei ricavi totali. L’Ebit si attesta a Euro -6,2 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -7,6 milioni al 31/12/2019. Il Risultato Netto, con una perdita di Euro 6,3 milioni, è in miglioramento rispetto al ...

