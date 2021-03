Emilio Fede, Cassazione conferma la condanna per il tentato fotoricatto a Crippa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Emilio Fede condanna confermata per Emilio Fede. La Corte di Cassazione ha convalidato la sentenza di secondo grado a carico del giornalista 89enne, ritenuto responsabile di un tentativo di ricatto fotografico nei confronti di Mauro Crippa, Direttore Generale dell’informazione di Mediaset che nel marzo 2012 decise il suo licenziamento dall’azienda. Pochi mesi prima, l’ex direttore del Tg4 era stato coinvolto negli scandali del caso Ruby. La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello, che il 4 aprile 2019 aveva ritenuto responsabile il giornalista per due capi di imputazione e lo aveva assolto da uno degli episodi che gli erano contestati, riducendo lievemente la condanna di primo grado a due anni ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021)ta per. La Corte diha convalidato la sentenza di secondo grado a carico del giornalista 89enne, ritenuto responsabile di un tentativo di ricatto fotografico nei confronti di Mauro, Direttore Generale dell’informazione di Mediaset che nel marzo 2012 decise il suo licenziamento dall’azienda. Pochi mesi prima, l’ex direttore del Tg4 era stato coinvolto negli scandali del caso Ruby. La Suprema Corte hato la sentenza della Corte di Appello, che il 4 aprile 2019 aveva ritenuto responsabile il giornalista per due capi di imputazione e lo aveva assolto da uno degli episodi che gli erano contestati, riducendo lievemente ladi primo grado a due anni ...

Advertising

fattoquotidiano : Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece lice… - Corriere : Fotoricatto a dirigente Mediaset, la Cassazione conferma la condanna per Emilio Fede - bencivenga1971 : @borghi_claudio Mi ricordo quando i compagni irridevano gli elettori di Forza Italia perché guardavano il TG4 di Emilio Fede… - OttaviDeborah : RT @Patty66509580: Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece licenziar… - davidemaggio : Emilio Fede, Cassazione conferma la condanna per il tentato fotoricatto a Crippa -