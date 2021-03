Emilia-Romagna, iniziano le vaccinazioni nella fascia 70-74 anni: come prenotare (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Emilia-Romagna inizieranno presto le vaccinazioni alle persone tra i 70 e i 74 anni, ovvero a chi è nato tra il 1947 e il 1951. Queste persone potranno prenotare il vaccino a partire da lunedì 12 aprile. Le vaccinazioni saranno effettuate nei 141 punti vaccinali già attivi da Piacenza a Rimini. La prenotazione per i vaccini avviene tramite i canali già noti delle Aziende Sanitarie Locali. Ecco come si può prenotare il vaccino. (continua dopo la foto) come prenotare il vaccino Sono circa 250mila le persone tra i 70 e i 74 anni che potranno prenotare il vaccino a partire da lunedì 12 aprile. Ecco quali canali utilizzare: Presso i Cup, Centri Unici di Prenotazione Presso le farmacie ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ininizieranno presto lealle persone tra i 70 e i 74, ovvero a chi è nato tra il 1947 e il 1951. Queste persone potrannoil vaccino a partire da lunedì 12 aprile. Lesaranno effettuate nei 141 punti vaccinali già attivi da Piacenza a Rimini. La prenotazione per i vaccini avviene tramite i canali già noti delle Aziende Sanitarie Locali. Eccosi puòil vaccino. (continua dopo la foto)il vaccino Sono circa 250mila le persone tra i 70 e i 74che potrannoil vaccino a partire da lunedì 12 aprile. Ecco quali canali utilizzare: Presso i Cup, Centri Unici di Prenotazione Presso le farmacie ...

