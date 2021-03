Emergenza rifiuti a Roma | la Regione trova soluzione | ora tocca ad Ama

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – La Regione Lazio ha trovato una soluzione per scongiurare l’emergenza rifiuti a Roma, ma a partire da venerdì. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, l’ente governato da Nicola Zingaretti, al termine di un incontro che c’è stato con Roma Capitale e la Prefettura Capitolina (al quale hanno partecipato anche la sindaca Raggi e il prefetto Piantedosi) ha comunicato ad Ama che sono stati individuati impianti in regione e fuori dove inviare le 365 tonnellate quotidiane di rifiuti indifferenziati che la municipalizzata da oggi non può prelevare dai cassonetti (per mancanza di sbocchi) mandando in tilt la raccolta nei Municipi XI, XII, XIII e XIV della Capitale.

Il servizio durante l'Covid - 19 non si ferma, adeguando le modalità di accesso alle ... sulla raccolta dei, fino alle richieste di accesso agli atti su diversi temi, "tema ...Roma " "Qual e' la soluzione per uscire dall'secondo Nicola Zingaretti, al di la' delle chiacchierate emerse tra la super dirigente Flaminia Tosini, ai domiciliari, e il suo assessore Massimiliano Valeriani?" "Il Presidente ha ...È stata rifiutata a priori l’idea di proteggere ... «due deputati della Repubblica hanno dovuto chiedere al giudice amministrativo di avere accesso al piano di emergenza nazionale che il Governo non ...(ANSA) - ROMA, 31 MAR - In extremis arriva una soluzione per scongiurare il caos rifiuti nella Capitale, causato dalla chiusura di una discarica in provincia di Frosinone. Lo spettro era il blocco ...