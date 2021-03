Elodie osa criticare l' omofobia leghista | sui social valanghe di insulti e minacce per la cantante

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il nome diè trend sui. E non solo per ciò che ha detto sulla Lega ma anche per gliche sta rivendo. Ma cosa è successo? Nella giornata di ieri in Senato si sarebbe dovuto ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie osa

Gayburg

La voce dsi è fatta sentire forte; infatti la cantante romana ha attaccato la Lega per l'ostruzionismo contro la legge Zan sull'omofobia: 'Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in ...... oltre a una meravigliosain veste di co - conduttrice al fianco dei due mattatori, Amadeus ... Orietta Bertitroppo? La regia la inquadra fissa, occhio al seno: tutto in diretta all'Ariston - ...i miliziani leghisti chiedono che si punisca l'opinione di chiunque osi contestare il suo sostenere che i reati di matrice omofoba sarebbero "libertà" di opinione. Ad esempio, la signora Francesca ...La cantante romana attacca gli esponenti della Lega per l'ostruzionismo fatto sulla la legge Zan in Senato ed il suo rinvio ...