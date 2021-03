Elodie contro la Lega per l'ostruzionismo alla legge contro l'omofobia: "Siete indegni" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Elodie ha accusato sui social la Lega di Matteo Salvini di omotransfobia per l'ostruzionismo in parlamento contro la legge Zan. È scontro tra Elodie e la Lega sulla legge Zan: la cantante ha accusato il partito di Matteo Salvini di omotransfobia per l'ostruzionismo al Senato finalizzato ad evitare l'approvazione definitiva della legge. Il centrodestra continua il suo ostruzionismo contro la legge Zan che non è stata calendarizzata in commissione Giustizia. La notizia ha fatto arrabbiare tutti quelli che si battono per la ratifica di una legge che prevede di introdurre il reato di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha accusato sui social ladi Matteo Salvini di omotransfobia per l'in parlamentolaZan. È strae lasullaZan: la cantante ha accusato il partito di Matteo Salvini di omotransfobia per l'al Senato finalizzato ad evitare l'approvazione definitiva della. Il centrodestra continua il suolaZan che non è stata calendarizzata in commissione Giustizia. La notizia ha fatto arrabbiare tutti quelli che si battono per la ratifica di unache prevede di introdurre il reato di ...

Advertising

repubblica : Elodie contro la Lega: 'Indegni, non dovreste essere in Parlamento' - HuffPostItalia : Elodie contro la Lega: 'Sull'omofobia siete indegni' - fattoquotidiano : Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere… - raf_fa_ele : RT @yleniaindenial: Elodie e Fedez si espongono in maniera forte e senza paura contro lega, FdI e omofobi per difendere il ddl Zan. Poi c'è… - lilith0193 : RT @yleniaindenial: Elodie e Fedez si espongono in maniera forte e senza paura contro lega, FdI e omofobi per difendere il ddl Zan. Poi c'è… -