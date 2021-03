Elodie contro la Lega che frena la legge Zan: «Non dovreste stare in Parlamento». Raffica di insulti dopo il retweet leghista (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento». Elodie ha attaccato ieri, 30 marzo, i parlamentari della Lega per l’ostruzionismo contro la legge Zan sull’omotransfobia. In Senato infatti era prevista la calendarizzazione, in commissione Giustizia, dell’esame della legge contro l’omofobia a firma del deputato del Pd Alessandro Zan. Ma il centrodestra compatto continua a bloccare il disegno di legge. «Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento, questa gente è omotransfobica», scrive la cantante riferendosi in particolare al senatore Simone Pillon, da sempre contrario all’approvazione della legge. E proprio Pillon è stato tra i primi a festeggiare il rinvio del ddl Zan: «Anche per oggi niente Zan», ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in».ha attaccato ieri, 30 marzo, i parlamentari dellaper l’ostruzionismolaZan sull’omotransfobia. In Senato infatti era prevista la calendarizzazione, in commissione Giustizia, dell’esame dellal’omofobia a firma del deputato del Pd Alessandro Zan. Ma il centrodestra compatto continua a bloccare il disegno di. «Questa gente non dovrebbe essere in, questa gente è omotransfobica», scrive la cantante riferendosi in particolare al senatore Simone Pillon, da sempre contrario all’approvazione della. E proprio Pillon è stato tra i primi a festeggiare il rinvio del ddl Zan: «Anche per oggi niente Zan», ...

Advertising

repubblica : Elodie contro la Lega: 'Indegni, non dovreste essere in Parlamento' - HuffPostItalia : Elodie contro la Lega: 'Sull'omofobia siete indegni' - fattoquotidiano : Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere… - magnigiancarlo3 : RT @franc3sco_aprea: #Elodie è in tendenza per i suoi attacchi contro la Lega e l’omofobia. Io sono qui a ricordarvi che oltre ad essere in… - Andromeda_abc : RT @pesec72752: C'è chi va al Maurizio Costanzo show e fa teatrini imbarazzanti con la Meloni (uscendoci poi anche a cena), senza battersi… -