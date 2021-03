Elodie come una Giovanna D’Arco di borgata, paladina delle minoranze, dei discriminati e dei deboli (Di mercoledì 31 marzo 2021) La sinistra istituzionale ha superato il complesso snobistico, ha adottato la mercante di selfie Ferragni come nuova stella polare. Una che è qui per fare soldi per fare soldi per fare soldi, che insieme al marito, il cantante sanremese Fedez, concepisce figli, si sarebbe tentati di sospettare, come piani quinquennali: virati in investimento social già dall’ecografia, poi dal reparto di ostetricia, poi con le tutine su misura da 90 a 290 euro. Dicono i follower, perché questa è gente che ha milioni di follower: se non vi piace, se siete dei poveracci, non compratela la tutina. A questo punto il cortocircuito ideologico è definitivo: la sinistra non si limita più a schifare il sottoproletariato suburbano, da cui gira alla larga: sceglie con decisione tutto ciò che rutilante, affaristico e ci si identifica. Non c’è abiura più drammatica, o forse siamo al ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) La sinistra istituzionale ha superato il complesso snobistico, ha adottato la mercante di selfie Ferragninuova stella polare. Una che è qui per fare soldi per fare soldi per fare soldi, che insieme al marito, il cantante sanremese Fedez, concepisce figli, si sarebbe tentati di sospettare,piani quinquennali: virati in investimento social già dall’ecografia, poi dal reparto di ostetricia, poi con le tutine su misura da 90 a 290 euro. Dicono i follower, perché questa è gente che ha milioni di follower: se non vi piace, se siete dei poveracci, non compratela la tutina. A questo punto il cortocircuito ideologico è definitivo: la sinistra non si limita più a schifare il sottoproletariato suburbano, da cui gira alla larga: sceglie con decisione tutto ciò che rutilante, affaristico e ci si identifica. Non c’è abiura più drammatica, o forse siamo al ...

trash_italiano : Fedez si unisce ad Elodie nella battaglia contro le parole del leghista Simone Pillon che vuole bloccare la legge s… - haroldismylifee : RT @nwhatsnext: Tommaso si era già esposto sui social domenica scorsa, come Elodie e fedez, eppure nessuno lo aveva elogiato, anzi é stato… - Ritacheguevara : RT @trash_italiano: Fedez si unisce ad Elodie nella battaglia contro le parole del leghista Simone Pillon che vuole bloccare la legge sull’… - Vito68122235 : Penso che gente come Fedez o Elodie ci avrebbero rappresentato in parlamento con piu' valore e dignita' di quest… - LauraDanMi : RT @doluccia16: Ma questa 'Elodie', fa la politica o canta? Perché ha sempre da ridire su Salvini? Se non sa come farsi notare, facesse una… -