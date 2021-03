Elmas segna il gol della storica vittoria della Nord Macedonia in casa della Germania (VIDEO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Elmas è nella storia della Nord Macedonia. Un suo gol a cinque minuti dal termine ha dato alla propria Nazionale la storica vittoria sulla Germania di Löw in una partita ufficiale. La Nord Macedonia ha vinto 2-1. Era già andata in vantaggio nel primo tempo con Pandev. Poi il pareggio tedesco nella ripresa con Gundogan su rigore. Quindi la rete decisiva di Elmas. Ai tedeschi non sono bastati i nove minuti di recupero. Un risultato che ha del clamoroso. Adesso nel gruppo J per le qualificazioni Mondiali, l’Armenia è prima a punteggio pieno e al secondo posto appaiate ci sono appunto Germania e Nord Macedonia. La sconfitta farà molto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021)è nella storia. Un suo gol a cinque minuti dal termine ha dato alla propria Nazionale lasulladi Löw in una partita ufficiale. Laha vinto 2-1. Era già andata in vantaggio nel primo tempo con Pandev. Poi il pareggio tedesco nella ripresa con Gundogan su rigore. Quindi la rete decisiva di. Ai tedeschi non sono bastati i nove minuti di recupero. Un risultato che ha del clamoroso. Adesso nel gruppo J per le qualificazioni Mondiali, l’Armenia è prima a punteggio pieno e al secondo posto appaiate ci sono appunto. La sconfitta farà molto ...

