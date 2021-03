Elisabetta Gregoraci divina nella vasca da bagno con 300 rose rosse | chi è l’ammiratore segreto

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Cosa c’è di meglio per una donna se non essere corteggiata? Lo sa beneche ha pubblicato meno di un’ora fa su Instagram uno scatto che mostra un maxi regalo che le ha fatto recapitare da un ammiratore misterioso. Questi ha stupito la showgirl di Soverato con un incredibile dono e lei per rendergli omaggio ha deciso di posaredacon il gradito “gift”. Il risultato? Favoloso: i fan hanno apprezzato eccome la splendida sorpresa. leggi anche l’articolo —> Paola Turani è incinta, la foto del pancione su Instagram: «L’attesa è stata lunga. Siamo felici»Instagram incon 300: regalo di un ammiratore“Trecento ...