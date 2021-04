Elisabetta Franchi nuova apertura di una lussuosa boutique a Monte Carlo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Life&People.it Dopo aver entusiasmato gli amanti del fashion con la sua ultima sfilata Autunno/Inverno 2021 2022, Elisabetta Franchi inaugura una nuova apertura nella città-stato del Principato di Monaco, inaugurando un nuovo store a Monte Carlo. La designer bolognese, consolida la sua posizione nel segmento retail e conferma la crescita del brand anche sul canale wholesale. La boutique nel Principato è uno spazio monomarca. Segue l’opening del flagship a Bruxelles dove proprio qualche settimana fa la stilista aveva rinnovato il suo punto vendita ad Amsterdam. Un restyling del look tale da avere una maggiore visibilità in una posizione di prestigio nella via del lusso della città. L’apertura del negozio di Amsterdam avvenuta nel 2014 è punto di ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 31 marzo 2021) Life&People.it Dopo aver entusiasmato gli amanti del fashion con la sua ultima sfilata Autunno/Inverno 2021 2022,inaugura unanella città-stato del Principato di Monaco, inaugurando un nuovo store a. La designer bolognese, consolida la sua posizione nel segmento retail e conferma la crescita del brand anche sul canale wholesale. Lanel Principato è uno spazio monomarca. Segue l’opening del flagship a Bruxelles dove proprio qualche settimana fa la stilista aveva rinnovato il suo punto vendita ad Amsterdam. Un restyling del look tale da avere una maggiore visibilità in una posizione di prestigio nella via del lusso della città. L’del negozio di Amsterdam avvenuta nel 2014 è punto di ...

Advertising

poppins79 : Sofia, la ricchissima arrivata con 3 valige, che da una settimana indossa la cintura di Elisabetta Franchi da massi… - zazoomblog : Elisabetta Franchi nuova apertura di una lussuosa boutique a Monte Carlo - #Elisabetta #Franchi #nuova #apertura - beehyvelex : @VichyInTypoland Io sono disponibile, do buca ad Elisabetta franchi senza problemi - omniapossum : @kunegunda_s Serio? Elisabetta Franchi. - interistadoc_ : RT @tommaso__zorzi: elisabetta nella realtà: living her best life tra tiramisù, nathan, elisabetta franchi e montecarlo. Non je cagate er c… -