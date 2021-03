Elisa Isoardi e Gilles Rocca, scoppia il flirt all’Isola dei Famosi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Elisa Isoardi e Gilles Rocca hanno instaurato un forte legame all’Isola dei Famosi e potrebbe essere di più di una semplice amicizia. La quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” è iniziata da poche settimane ed andrà in onda fino a giugno, con la conduzione di Ilary Blasi. Elisa Isoardi ha già dato mostra delle sue L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021)hanno instaurato un forte legamedeie potrebbe essere di più di una semplice amicizia. La quindicesima edizione de “L’Isola dei” è iniziata da poche settimane ed andrà in onda fino a giugno, con la conduzione di Ilary Blasi.ha già dato mostra delle sue L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

carotelevip : #lockdown Matteo Salvini: 'Se i numeri dicono rosso è rosso'. Non gli resta che raggiungere Elisa Isoardi sull'Isol… - infoitcultura : Elisa Isoardi spara zero sull'Isola e avverte : “Bisogna fare un check” - mariahsbubble : Ma che dea è Elisa Isoardi? - avvolgimidivita : RT @blurosmello: NON ELISA ISOARDI INTERNAZIONALE COME DAYANE MELLO, STO DALLA PARTE GIUSTA #isola -