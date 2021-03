Elio Vito e Barbara Masini di Forza Italia contro chi ostacola il DDL Zan: “Non è che ha ragione Elodie?” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Lega da settimane continua a bloccare il DDL Zan sull’omofobia e la capigruppo della commissione Giustizia del Senato – che avrebbe dovuto deciderne la calendarizzazione – viene sconvocata a continuamente. Per questo qualche giorno fa Elodie ha scritto: “Quelli che bloccano il disegno di legge Zan? Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica. Siete indegni“. Quasi tutto il PD, il M5S e molti esponenti del mondo dello spettacolo stanno chiedendo a gran voce che la legge contro l’omofobia venga discussa in Senato. Intanto oggi Simone Pillon ha esultato: “Anche per oggi niente Zan. Ne parleremo più avanti con la speranza che prevalga il buon senso. La commissione giustizia sta lavorando febbrilmente per approvare il decreto sul riordino dell’esame di avvocato. Decine di migliaia di giovani attendono di poter svolgere ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Lega da settimane continua a bloccare il DDL Zan sull’omofobia e la capigruppo della commissione Giustizia del Senato – che avrebbe dovuto deciderne la calendarizzazione – viene sconvocata a continuamente. Per questo qualche giorno faha scritto: “Quelli che bloccano il disegno di legge Zan? Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica. Siete indegni“. Quasi tutto il PD, il M5S e molti esponenti del mondo dello spettacolo stanno chiedendo a gran voce che la leggel’omofobia venga discussa in Senato. Intanto oggi Simone Pillon ha esultato: “Anche per oggi niente Zan. Ne parleremo più avanti con la speranza che prevalga il buon senso. La commissione giustizia sta lavorando febbrilmente per approvare il decreto sul riordino dell’esame di avvocato. Decine di migliaia di giovani attendono di poter svolgere ...

