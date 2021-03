Ecco come venivano falsificati i dati sul Coronavirus in Sicilia: «Il problema è se diventiamo zona rossa» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sette indagati. Tra cui l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. L’accusa del Giudice per le indagini preliminari di Trapani è chiara: aver creato «un disegno politico scellerato» per modificare i numeri sull’epidemia di Coronavirus in Sicilia. Ieri, 30 marzo, Razza si è dimesso dopo che il suo nome è comparso nella lista degli indagati insieme a una serie di intercettazioni che svelano le sue conversazioni con Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe). Il primo colloquio emerso in questo fase delle indagini riguarda i deceduti registrati nel comune di Biancavilla, in provincia di Catania. Di Liberti chiede: «Biancavilla, i deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?». Razza: «Ma sono veri?». Di Liberti: «Si, solo che sono di tre giorni fa». Razza: «E ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sette indagati. Tra cui l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. L’accusa del Giudice per le indagini preliminari di Trapani è chiara: aver creato «un disegno politico scellerato» per modificare i numeri sull’epidemia diin. Ieri, 30 marzo, Razza si è dimesso dopo che il suo nome è comparso nella lista degli indagati insieme a una serie di intercettazioni che svelano le sue conversazioni con Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe). Il primo colloquio emerso in questo fase delle indagini riguarda i deceduti registrati nel comune di Biancavilla, in provincia di Catania. Di Liberti chiede: «Biancavilla, i deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?». Razza: «Ma sono veri?». Di Liberti: «Si, solo che sono di tre giorni fa». Razza: «E ...

