Ecco come andrà a finire tra le coppie di Matrimonio a Prima Vista 6 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Matrimonio a Prima Vista 6 - Salvatore e Santa La sesta edizione di Matrimonio a Prima Vista va in onda ogni mercoledì in Prima serata su Real Time e nella puntata del 21 aprile saranno raccontate le gioie e i dolori della convivenza tra i sei nuovi neo sposi. Si tratta, tuttavia, di una seconda visione, dal momento che l’intera edizione è stata già rilasciata in streaming per gli abbonati a Discovery Plus. L’esito di questo ennesimo esperimento, dunque, è già noto: Ecco qual è. Se non volete spoiler, la lettura deve fermarsi qui Stavolta i tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini sembrerebbero aver fatto un lavoro migliore del solito, dopo numerosi divorzi e addirittura “scambi di coppie”. Ben due delle tre ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021)6 - Salvatore e Santa La sesta edizione diva in onda ogni mercoledì inserata su Real Time e nella puntata del 21 aprile saranno raccontate le gioie e i dolori della convivenza tra i sei nuovi neo sposi. Si tratta, tuttavia, di una seconda visione, dal momento che l’intera edizione è stata già rilasciata in streaming per gli abbonati a Discovery Plus. L’esito di questo ennesimo esperimento, dunque, è già noto:qual è. Se non volete spoiler, la lettura deve fermarsi qui Stavolta i tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini sembrerebbero aver fatto un lavoro migliore del solito, dopo numerosi divorzi e addirittura “scambi di”. Ben due delle tre ...

Advertising

zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - borghi_claudio : Mi ricordo che in momento decisivo per l'ascesa del M5S fu la vittoria a Parma, prima grande città vinta dal movime… - borghi_claudio : Anch'io la penso come @armandosiri e credo che il paese debba riaprire SUBITO. Aspetti che lo scrivo meglio. S U… - fedexmedicine : RT @caramiaa_: ecco come sarebbe il mondo se l’industria musicale funzionasse come dovrebbe funzionare: - _LadyErika_ : Tommaso io pretendo uno stipendio per tutto ció, come disse QUALCUNO “Mi fai venire il mal di testa e l’ulcera, ecc… -