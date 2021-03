È morta Augusta Turiaco dopo il ricovero per emorragia celebrale: giorni prima aveva ricevuto la prima dose di Astrazeneca (Di mercoledì 31 marzo 2021) morta Augusta Turiaco, la docente ricoverata per emorragia celebrale causata da una trombosi: aveva ricevuto la prima dose di Astrazeneca diversi giorni fa. Non c’è stato più nulla da fare per Augusta Turiaco. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio nelle scorse ore, sia stata annunciata la morte celebrale della docente di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 31 marzo 2021), la docente ricoverata percausata da una trombosi:ladidiversifa. Non c’è stato più nulla da fare per. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio nelle scorse ore, sia stata annunciata la mortedella docente di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Avignone15 : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… - TeoBon1978 : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… - maurogab1 : RT @ilmessaggeroit: #AstraZeneca, è morta la prof Augusta Turiaco: era finita in coma dopo il vaccino. La famiglia: vaccinatevi https://t.c… - yanez_72 : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… - graaf63 : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… -