Dwars door Vlaanderen | assolo di Van Baarle Viviani cade e si ritira

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L'olandese che non ti aspetti. Dylan Van, 28enne di Ineos Grenadiers, ha vinto la Dwaars, 184 km da Roeselare a Waregem, con un fuga vincente solitaria di 52 chilometri. Per Van ...

L'olandese che non ti aspetti. Dylan Van Baarle, 28enne di Ineos Grenadiers, ha vinto la DwaarsVlaanderen, 184 km da Roeselare a Waregem, con un fuga vincente solitaria di 52 chilometri. Per Van Baarle si tratta del quinto successo da professionista. Non è partito Bettiol (febbre), mentre ...Dylan Van Baarle, con il tempo di 3h59'05", ha vinto oggi laVlaanderen ('Attraverso le Fiandre') di ciclismo, succoso antipasto del Giro delle Fiandre che si disputerà domenica, proprio nel giorno di Pasqua. L'olandese della Ineos, sul traguardo, ha ...ROMA, 31 MAR - Dylan Van Baarle, con il tempo di 3h59'05", ha vinto oggi la Dwars Door Vlaanderen ('Attraverso le Fiandre') di ciclismo, succoso antipasto del Giro delle Fiandre che si disputerà domen ...Annemiek van Vleuten si aggiudica la Dwars Door Vlaanderen vincendo nello sprint a due con la polacca Niewiadoma. Quarta Vittoria Guazzini.