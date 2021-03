Dwars door Vlaanderen 2021 | le pagelle | van Baarle monumentale | van der Poel opaco

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La, l’ultima gara fiamminga prima del Giro delle Fiandre, ha incoronato Dylan van, autore di un numero strepitoso. La corsa in questione, inoltre, ha gettato delle ombre sulla condizione di un Mathieu van derapparso particolarmente. Difficile, invece, valutare la prova di un’enigmatico Julian Alaphilippe che è rimasto coperto per tutto il dì. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LEDELLADYLAN VAN(INEOS) VOTO 10 e LODE: Il corridore neerlandese della Ineos era andato fortissimo sia all’E3 di Harelbeke che alla ...

Dylan Van Baarle, con il tempo di 3h59'05", ha vinto oggi laVlaanderen ('Attraverso le Fiandre') di ciclismo, succoso antipasto del Giro delle Fiandre che si disputerà domenica, proprio nel giorno di Pasqua. L'olandese della Ineos, sul traguardo, ha ...L'olandese che non ti aspetti. Dylan Van Baarle, 28enne di Ineos Grenadiers, ha vinto la DwaarsVlaanderen, 184 km da Roeselare a Waregem, con un fuga vincente solitaria di 52 chilometri. Per Van Baarle si tratta del quinto successo da professionista. Non è partito Bettiol (febbre), mentre ...La Dwars door Vlaanderen 2021, l'ultima gara fiamminga prima del Giro delle Fiandre, ha incoronato Dylan van Baarle, autore di un numero strepitoso. La corsa in questione, inoltre, ha gettato delle om ...Dylan Van Baarle ha vinto la Dwars door Vlaanderen 2021. L’olandese si è reso protagonista di un lungo attacco solitario ed è così tornato al successo, alzando le braccia al cielo dopo due anni avari ...