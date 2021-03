Dwars door Vlaanderen 2021: Dylan Van Baarle sorprende tutti da lontano! Secondo Laporte, poi Lampaert (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ultimo antipasto di Giro delle Fiandre: in attesa della Ronde che andrà in scena domenica, oggi in Belgio è andata in scena la Dwars door Vlaanderen 2021. Epilogo a sorpresa nei 184,1 chilometri da Roeselare a Waregem: grandissima azione da lontano per Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) che è riuscito a trionfare in solitaria. Per l’olandese quinto successo in carriera, sicuramente il più importante. Prima ora corsa a velocità folli, ad oltre 50 chilometri orari di media. Nessuna possibilità per provare azioni: gruppo che ha proseguito compatto, in lunga fila indiana. I primi ad evadere sono stati Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), Florian Veermersch (Lotto Soudal) e Jelle Wallays (Cofidis). La corsa è entrata nel vivo e, purtroppo, sono state tantissime le cadute nel plotone. La più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ultimo antipasto di Giro delle Fiandre: in attesa della Ronde che andrà in scena domenica, oggi in Belgio è andata in scena la. Epilogo a sorpresa nei 184,1 chilometri da Roeselare a Waregem: grandissima azione da lontano perVan(Ineos Grenadiers) che è riuscito a trionfare in solitaria. Per l’olandese quinto successo in carriera, sicuramente il più importante. Prima ora corsa a velocità folli, ad oltre 50 chilometri orari di media. Nessuna possibilità per provare azioni: gruppo che ha proseguito compatto, in lunga fila indiana. I primi ad evadere sono stati Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), Florian Veermersch (Lotto Soudal) e Jelle Wallays (Cofidis). La corsa è entrata nel vivo e, purtroppo, sono state tantissime le cadute nel plotone. La più ...

