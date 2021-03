Dwars door Vlaanderen 2021, cambio di programma per Trek-Segafredo e Bora-Hansgrohe. I due team saranno al via della semiclassica belga (Di mercoledì 31 marzo 2021) Al contrario di quanto era stato comunicato in un primo momento, alla Trek-Segafredo e alla Bora-Hansgrohe sarà concesso di prendere parte all’odierna Dwars door Vlaanderen. Il sodalizio italoamericano aveva saltato la Gand-Wevelgem a causa di due positività al Covid all’interno del gruppo squadra presente in Belgio. Il team tedesco, invece, non ha preso parte né alla grande classica sopraccitata né all’E3 di Harelbeke in seguito alla positività di Matthews Walls. Inizialmente era stato comunicato che ambedue i sodalizi avrebbero dovuto saltare la Dwars poiché il periodo di quarantena al quale si dovevano sottoporre i loro corridori era di una settimana. Tuttavia, stante quanto riporta Wielerflits.nl, dopo un nuovo ciclo di tamponi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Al contrario di quanto era stato comunicato in un primo momento, allae allasarà concesso di prendere parte all’odierna. Il sodalizio italoamericano aveva saltato la Gand-Wevelgem a causa di due positività al Covid all’interno del gruppo squadra presente in Belgio. Iltedesco, invece, non ha preso parte né alla grande classica sopraccitata né all’E3 di Harelbeke in seguito alla positività di Matthews Walls. Inizialmente era stato comunicato che ambedue i sodalizi avrebbero dovuto saltare lapoiché il periodo di quarantena al quale si dovevano sottoporre i loro corridori era di una settimana. Tuttavia, stante quanto riporta Wielerflits.nl, dopo un nuovo ciclo di tamponi, ...

aquila7630 : Presentazione, percorso, favoriti e come seguire in tv e streaming la corsa belga #DwarsDoorVlaanderen in programma… - tuttobiciweb_it : La @DwarsdrVlaander promette spettacolo ?? - OA_Sport : #CICLISMO Di scena quest'oggi la 76ma edizione della Dwars door Vlaanderen-Attraverso le Fiandre: scopriamo il perc… - 80yeye80 : RT @valerionicastro: @GianniVEVO2022 È presto, sto pensando al Dwars door Vlaanderen, mi piacerebbe vederti a braccia alzate a Waregem. - valerionicastro : @GianniVEVO2022 È presto, sto pensando al Dwars door Vlaanderen, mi piacerebbe vederti a braccia alzate a Waregem. -